ТАСС узнал дату и место прощания с погибшей в США фигуристкой Волянской

Бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию в парах погибла в авиакатастрофе под Вашингтоном 30 января. Прощание пройдет в Фолс-Черч (штат Вирджиния) 7 февраля

Инна Волянская и Валерий Спиридонов, 1981 год (Фото: Валерий Зуфаров / ТАСС)

Прощание с погибшей в авиакатастрофе над Вашингтоном бронзовым призером чемпионата СССР по фигурному катанию Инной Волянской состоится 7 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Прощание состоится в пятницу, 7 февраля, с 14:00 до 17:00 по местному времени в городе Фолс-Черч (штат Вирджиния)», — сказал собеседник агентства.

Пассажирский самолет, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в ночь на 30 января по Москве. Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту им. Рональда Рейгана, а вертолет выполнял учебный полет. Столкновение произошло над рекой Потомак.

На борту самолета были 64 человека, в вертолете — трое, все они погибли.

На борту были в том числе 28 человек, связанных с фигурным катанием: фигуристы, тренеры и члены семей, которые летели с чемпионата США. Среди них — 58-летняя Волянская, которая в паре с Валерием Спиридоновым была бронзовым призером чемпионата СССР (1980). В США она работала тренером.

Среди погибших также были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.