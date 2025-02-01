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Спорт ,  
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Тело фигуриста Наумова нашли после авиакатастрофы в Вашингтоне

Вместе с Вадимом Наумовым при крушении столкнувшегося с военным вертолетом пассажирского лайнера погибла его жена Евгения Шишкова, а также еще одна российская фигуристка Инна Волянская

Тело российского фигуриста Вадима Наумова нашли и опознали после крушения самолета в Вашингтоне, об этом ТАСС сообщила его мать Ия Наумова.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку. Максим (сын Наумова и фигуристки Евгении Шишковой, которая тоже погибла в этой катастрофе. — РБК) сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», — сказала женщина.

Наумов и Шишкова были чемпионами мира 1994 года в соревнованиях спортивных пар. Помимо них, на борту была бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Они работали тренерами в США. Также погиб бывший фигурист Александр Кирсанов.

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Людмила Великова, которая была тренером Шишковой и Наумова, накануне вечером сообщила, ссылаясь на своего внука, что были найдены тела всех погибших при крушении фигуристов. Однако затем мать Наумова рассказала, что тело Вадима Наумова еще не обнаружено.

Фигуристы были в самолете Bombardier CRJ700 авиакомпании American Eagle, «дочки» American Airlines, который направлялся в Вашингтон из Канзаса — там проходили соревнования по фигурному катанию.

При заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в столице США лайнер столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, три человека — в вертолете. Выживших нет.

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