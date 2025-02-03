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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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В США сообщили о 28 связанных с фигурным катанием жертвах авиакатастрофы

USFS: 28 пассажиров упавшего в США самолета связаны с фигурным катанием
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 28 человек, связанных с фигурным катанием, в том числе 11 юных фигуристов и четыре тренера. Федерация фигурного катания США опубликовала видео в память о спортсменах и тренерах
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Жертвами авиакатастрофы в небе над Вашингтоном в ночь на 30 января стали 28 человек, связанных с фигурным катанием: фигуристы, тренеры и члены семей, сообщила Федерация фигурного катания США (U.S. Figure Skating).

U.S. Figure Skating опубликовала в соцсети X видео с фрагментами выступлений погибших фигуристов, среди которых Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хэйнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Элидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Ив Тер и Спенсер Лейн. Большинству спортсменов было 11–14 лет.

Также в числе погибших оказались бывшие российские фигуристы Александр Кирсанов, Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами.

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В U.S. Figure Skating сообщили, что в ближайшее время память жертв катастрофы почтут в клубах фигурного катания, где занимались спортсмены, а 2 марта пройдет совместная с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» акция в поддержку семей погибших.

В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом. На борту лайнера находились 64 человека, в вертолете были трое военнослужащих. Как сообщили американские власти, в катастрофе никто не выжил.

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