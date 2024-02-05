Экс-хореограф Тутберидзе заявил, что «кто-то сыпанул» Валиевой допинг

Алексей Железняков считает, что виновник положительной пробы Камилы Валиевой, из-за которой сборная России потеряла золото Олимпиады, был в окружении спортсменки. Этери Тутберидзе ранее предлагала проверить всех на полиграфе

Камила Валиева (Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press)

Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил на своей странице во «ВКонтакте», что окружение фигуристки Камилы Валиевой нужно проверить на детекторе лжи.

«Всех на детектор лжи! Особенно окружение спортсменки», — написал Железняков. В комментариях к посту, доступ к которым ограничен и скриншот которых опубликовал Sports.ru, хореограф добавил: «Копайте внутри, кто-то сыпанул».

Железняков в ноябре ушел из группы Тутберидзе.

Тутберидзе в ноябре говорила о желании проверить всех причастных к делу Валиевой на полиграфе. После вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал фигуристку на четыре года (с 25 декабря 2021-го с лишением наград), тренер заявила, что происхождение этого препарата «так и не расследовали».

В феврале 2022 года, после победы Валиевой в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде, стало известно о наличии в ее допинг-пробе триметазидина. Фигуристка объясняла положительную допинг-пробу бытовым загрязнением — этот препарат принимал ее дедушка.

Финское издание Yle писало, что в пробе Валиевой были также обнаружены L-карнитин, гипоксен и анаболик, которые не запрещены WADA.

Глава WADA Витольд Банька 5 февраля заявил в эфире радиостанции RMF, что Валиева употребляла «коктейль». «Одна запрещенная субстанция в комбинации с другими создает специфический эффект в теле», — сказал он.

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова говорила, что соучастник или инициатор приема допинга Валиевой должен понести наказание, но у агентства мало полномочий, чтобы доказать причастность окружения атлетов.