Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Валиевой
Ведущий российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) впервые прокомментировала допинг-скандал со своей подопечной Камилой Валиевой.
«Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», — написала Тутберидзе.
По словам Тутберидзе, ее спортсмены с 2010 года выступают на международных соревнованиях и «невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время». «Всегда пробы были чистыми, надеюсь так и останется. Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому», — добавила Тутберидзе.
Она добавила, что по прошествии двух лет так и не стало ничего понятно в деле Валиевой. «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону», — написала Тутберидзе.
Тренер отметила, что к Валиевой у нее нет вопросов и она продолжит всячески поддерживать спортсменку. «Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль», — заключила Тутберидзе.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.
В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».
В Олимпийском комитете России уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.
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