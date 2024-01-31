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Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Валиевой

Этери Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Камилой Валиевой
Тренер заявила, что множество вопросов в деле Валиевой остались без ответов. Также тренер усомнилась в качественной защите фигуристки на слушаниях в CAS. По словам Тутберидзе, она продолжит всячески поддерживать свою подопечную
Этери Тутберидзе и Камила Валиева
Этери Тутберидзе и Камила Валиева (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Ведущий российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) впервые прокомментировала допинг-скандал со своей подопечной Камилой Валиевой.

«Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», — написала Тутберидзе.

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По словам Тутберидзе, ее спортсмены с 2010 года выступают на международных соревнованиях и «невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время». «Всегда пробы были чистыми, надеюсь так и останется. Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому», — добавила Тутберидзе.

Она добавила, что по прошествии двух лет так и не стало ничего понятно в деле Валиевой. «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону», — написала Тутберидзе.

Тренер отметила, что к Валиевой у нее нет вопросов и она продолжит всячески поддерживать спортсменку. «Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль», — заключила Тутберидзе.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.

В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

В Олимпийском комитете России уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание допинг Этери Тутберидзе Камила Валиева
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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