Интересы Камилы Валиевой в CAS защищала юридическая фирма из Франции

Стало известно, кто защищал интересы Валиевой в CAS

Российскую фигуристку в CAS защищала юридическая фирма из Франции Pinna Legal. Теперь сторона Валиевой изучает основания для подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии

Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Французская юридическая фирма Pinna Legal, основателем которой является юрист Андреа Пинна, защищала интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях ее допингового дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает The Times.

Теперь юристы российской спортсменки рассматривают возможность подачи апелляции на решение CAS в Верховный суд Швейцарии. Стороны имеют право на подачу апелляции в течение 30 дней.

РБК обратился за комментарием в Pinna Legal.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе было найдено запрещенное вещество триметазидин.

Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливер Ниггли позднее заявил, что Валиева была дисквалифицирована на максимальный срок, потому что команда юристов подвела спортсменку.

Из-за дисквалификации Валиевой сборная России получит бронзу вместо олимпийского золота в командном турнире фигуристов на Играх в Пекине, Валиева в том числе потеряла золото чемпионата Европы и две медали чемпионатов России.

В Олимпийском комитете России заявили, что будут обжаловать в CAS решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей на Играх-2022.