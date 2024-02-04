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«Ливерпуль» проиграл в гостях «Арсеналу» в АПЛ

«Арсенал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1 в АПЛ
Матч завершился со счетом 3:1, все мячи забили игроки «Арсенала». «Ливерпуль» проиграл впервые с 14 декабря
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Лондонский «Арсенал» на своем поле победил «Ливерпуль» в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте после точного удара Букайо Сака, в компенсированное время первого тайма мяч срикошетил в ворота «Арсенала» от защитника Габриэла Магальяйнса. На 67-й Габриэл Мартинелли вывел «Арсенал» вперед, а на 92-й Леандро Троссард установил окончательный счет.

Гости завершали матч вдесятером — удаление на 88-й минуте получил Ибраима Конате.

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«Ливерпуль» прервал четырехматчевую победную серию, но продолжает лидировать в АПЛ с 51 очком. В следующем туре он сыграет с «Бернли» 10 февраля.

«Арсенал» поднялся на вторую строчку с 49 очками, его следующим соперником будет «Вест Хэм» 11 февраля.

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