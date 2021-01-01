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Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа»

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа» (закись азота) в немедицинских целях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях безопасности жизни и здоровья населения с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации ограничивается оборот закиси азота», — говорится в тексте.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ограничивается, в частности продажа, производство, хранение, закупка, поставка и сбыт закиси азота, а также его реклама, в том числе через интернет. Эти действия запрещены, если газ предназначен не для пищевой продукции или медицинских, промышленных, технических целей.

Кроме того, запрещено потреблять закись азота «не по назначению», «в целях изменения состояния организма человека», если это не связано с получением медицинской помощи.

Как предупредило МВД, за неправомерные действия, связанные с оборотом закиси азота, грозит уголовное преследование по ст. 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Статья предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Лица, участвующие в пропаганде или незаконной рекламе газа, согласно новому закону, могут быть оштрафованы. Так, для физических лиц штраф составит в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Кроме того, законопроект позволяет в административном порядке приостановить работу ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

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В пояснительной записке к законопроекту о запрете на продажу закиси азота в немедицинских целях говорилось, что дыхание «веселящего газа» приводит к состоянию эйфории, которое сопровождается смехом и галлюцинациями. Из-за этого закись азота распространяли в ночных клубах. В медицине вещество используют в ряде случаев для ингаляционного наркоза.

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