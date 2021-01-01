Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа»

Как предупредило МВД, за неправомерные действия, связанные с оборотом закиси азота, грозит уголовное преследование по ст. 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Статья предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Лица, участвующие в пропаганде или незаконной рекламе газа, согласно новому закону, могут быть оштрафованы. Так, для физических лиц штраф составит в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Кроме того, законопроект позволяет в административном порядке приостановить работу ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

В пояснительной записке к законопроекту о запрете на продажу закиси азота в немедицинских целях говорилось, что дыхание «веселящего газа» приводит к состоянию эйфории, которое сопровождается смехом и галлюцинациями. Из-за этого закись азота распространяли в ночных клубах. В медицине вещество используют в ряде случаев для ингаляционного наркоза.