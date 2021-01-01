Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа»
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа» (закись азота) в немедицинских целях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях безопасности жизни и здоровья населения с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации ограничивается оборот закиси азота», — говорится в тексте.
Ограничивается, в частности продажа, производство, хранение, закупка, поставка и сбыт закиси азота, а также его реклама, в том числе через интернет. Эти действия запрещены, если газ предназначен не для пищевой продукции или медицинских, промышленных, технических целей.
Кроме того, запрещено потреблять закись азота «не по назначению», «в целях изменения состояния организма человека», если это не связано с получением медицинской помощи.