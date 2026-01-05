Свищев заявил о нежелании WCF обсуждать возвращение керлингистов до весны
Всемирная федерация керлинга (WCF) будет принимать решение по российским спортсменам только на собрании весной, но Федерация керлинга России (ФКР) ждать не может, заявил ТАСС президент ФКР Дмитрий Свищев.
«Мы написали письмо и получили ответ от наших коллег из международной федерации, что ради России собираться не будут», — отметил Свищев.
Ранее Свищев говорил, что ФКР в январе подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и работает над ним с адвокатами, уже побеждавшими по таким делам с другими федерациями.
WCF с 2022 года не допускает россиян и белорусов, объясняя это тем, что присутствие спортсменов двух стран «может нанести ущерб турниру или поставить под угрозу безопасность участников».
Ранее через CAS допуска россиян в нейтральном статусе добились в санном спорте и лыжных видах.
