 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 x 1,03 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 13 x 1,05 2 43 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,02 x 19 2 100 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Свищев заявил о нежелании WCF обсуждать возвращение керлингистов до весны

Свищев: WCF весной будет обсуждать допуск керлингистов, но мы ждать не можем
Глава ФКР Свищев заявил, что международная федерация отказалась обсуждать допуск россиян до весны. ФКР в январе подаст иск в спортивный арбитраж
Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Всемирная федерация керлинга (WCF) будет принимать решение по российским спортсменам только на собрании весной, но Федерация керлинга России (ФКР) ждать не может, заявил ТАСС президент ФКР Дмитрий Свищев.

«Мы написали письмо и получили ответ от наших коллег из международной федерации, что ради России собираться не будут», — отметил Свищев.

Ранее Свищев говорил, что ФКР в январе подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и работает над ним с адвокатами, уже побеждавшими по таким делам с другими федерациями.

Федерация керлинга в январе подаст иск в CAS из-за отстранения россиян
Спорт
Фото:Brian Bahr / Getty Images

WCF с 2022 года не допускает россиян и белорусов, объясняя это тем, что присутствие спортсменов двух стран «может нанести ущерб турниру или поставить под угрозу безопасность участников».

Ранее через CAS допуска россиян в нейтральном статусе добились в санном спорте и лыжных видах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
керлинг Дмитрий Свищев
Материалы по теме
Ски-альпинист Филиппов заявил, что может выиграть медаль Олимпиады-2026
Спорт
Роднина призвала «не поднимать мыльную пену» из-за условий допуска МОК
Спорт
IBU не отреагировал на запрос СБР о допуске российских юниоров
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Власти призвали туроператоров приостановить продажу путевок в Венесуэлу Политика, 15:19
Президент Колумбии в ответ на угрозы Трампа пообещал взять оружие Политика, 14:57
«Ахмат» досрочно расторг контракт с марокканским футболистом Спорт, 14:54
Хачанов фразой «все и так понимают, откуда мы» оценил нейтральный статус Спорт, 14:49
Малюк объявил об уходе с поста главы СБУ Политика, 14:41
Свищев заявил о нежелании WCF обсуждать возвращение керлингистов до весны Спорт, 14:36
Умерла балерина Эмма Минченок Общество, 14:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В каком месяце выгоднее взять отпуск в 2026 году Общество, 14:26
Сообщившим о коррупции в Узбекистане будут выдавать охранный ордер Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Первый самолет вылетел из Москвы в Венесуэлу после атаки США Политика, 14:00
«Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное Политика, 13:53
Адвокат Лурье назвала дату, к которой Долина должна освободить квартиру Общество, 13:49
Даниил Медведев выиграл первый матч сезона на турнире в Брисбене Спорт, 13:48