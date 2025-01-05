Представитель России в IIHF Буре: можно не любить русских, но уважать придется

Павел Буре заявил, что хоккей без российских игроков не тот

Представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) отметил, что во время участия российской сборной на турнирах уровень соревнований и интриги становится выше

Павел Буре (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Форвард из Зала славы НХЛ и представитель России в Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре заявил «Матч ТВ», что русских «уважать придется» и хоккей без России не тот.

«Я бы так сказал: можно не любить русских, но уважать придется. Когда играет сборная России, то совсем все по-другому. Иной телевизионный продукт, интрига, выше качество. И у тех же канадцев — и игроков, и болельщиков — иначе горят глаза», — сказал Буре.

Он отметил, что «хоккей не тот без России, и все это прекрасно понимают». «Мы очень много работаем над этой темой: и федерация хоккея (ФХР), и я лично как член IIHF. Будем надеяться на лучшее, я вам так скажу. Все очень непросто. Но я знаю, что в конечном итоге мы добьемся того результата, которого заслуживает наша великая страна», — отметил он.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Оттаве с 26 декабря по 6 января. Команда Канады второй год подряд вылетела на стадии четвертьфинала. Сборные США и Финляндии 6 января сыграют в финале, а шведские и чешские хоккеисты встретятся в матче за третье место.

Сборные России и Белоруссии с 2022-го года не участвуют в турнирах из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).