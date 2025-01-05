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Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборные США и Финляндии сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборные США и Финляндии 6 января сыграют в финале, а шведские и чешские хоккеисты встретятся в матче за третье место
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сборная США обыграла команду Чехии в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Оттаве.

В решающем матче американцы встретятся с командой Финляндии, которая в 1/2 финала обыграла сборную Швеции в овертайме со счетом 4:3.

Финал состоится 6 января.

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Шведские и чешские хоккеисты сыграют в матче за третье место.

Сборная США является действующим победителем чемпионата мира. Всего на счету американцев шесть побед на молодежных чемпионатах мира.

Национальная команда Финляндии является пятикратным победителем турнира. В последний раз финские хоккеисты становились чемпионами мира в 2019 году, тогда Финляндия в финале обыграла сборную США (3:2).

Сборные России и Белоруссии не участвуют в турнирах из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

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