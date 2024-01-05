В Chess.com объяснили отстранение российского гроссмейстера

В ведущей шахматной онлайн-платформе сообщили, что запрет на участие Дениса Хисматуллина в призовых турнирах соответствует правилам сайта в отношении игроков, поддерживающих военные действия на Украине

Денис Хисматуллин (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

В ведущей шахматной онлайн-платформе Chess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры) рассказали РБК, что наложенные на российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина ограничения были сделаны в соответствии с правилами сайта.

«Мы можем подтвердить, что Хисматуллину запретили участвовать в призовых турнирах и социальной активности на Chess.com» — прокомментировали свое решение в пресс-службе платформы.

Там отметили, что это соответствует политике платформы и предыдущим решениям в отношении игроков, поддерживающих военную операцию на Украине.

Хисматуллин накануне рассказал, что Chess.com запретила ему участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте после конфликта с поляком Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира по рапиду в Самарканде.

Россиянин 26 декабря сыграл вничью с Дудой в первом туре турнира по рапиду. Перед началом партии Дуда не стал пожимать ему руку. Хисматуллин отметил, что в западной прессе поступок поляка вызвал «шквал восхищений», также там писали о его гуманитарных поездках в зону спецоперации, что в итоге привело к ограничениям на Chess.com.

Хисматуллин добавил, что не согласен с поведением Дуды, но уважает право поляка выражать несогласие с его деятельностью вне шахматной доски и не собирается жаловаться на него в FIDE. Также Хисматуллин сказал, что готов снова протянуть руку Дуде при следующей встрече.

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Хисматуллин — 263-й в рейтинге FIDE и 13-й среди россиян. Гроссмейстер вместе с Сергеем Карякиным участвовал в поездках в зону спецоперации с гуманитарными миссиями.