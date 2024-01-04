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Военная операция на Украине ,  
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Chess.com наказал российского шахматиста после конфликта с поляком на ЧМ

Chess.com наказал россиянина Хисматуллина за поездки в зону военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Хисматуллин, которому поляк Дуда не пожал руку на чемпионате мира, сообщил, что после этой ситуации на Западе узнали о его гуманитарных поездках в зону спецоперации и Chess.com отстранил его от призовых турниров
Денис Хисматуллин
Денис Хисматуллин (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин заявил, что ведущая онлайн-платформа Chess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры) запретила ему участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте после конфликта с поляком Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Заявление Хисматуллина опубликовано в телеграм-канале Сергея Карякина.

Хисматуллин 26 декабря сыграл вничью с Дудой в первом туре турнира по рапиду. Перед началом партии Дуда не стал пожимать руку россиянину.

Хисматуллин отметил, что в западной прессе поступок поляка вызвал «шквал восхищений», а также негодование решением Магнуса Карлсена пожать руку россиянину во втором туре.

«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону спецоперации с гуманитарными миссиями», — отметил Хисматуллин.

РБК направил запрос Chess.com.

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В конце декабря Chess.сom заблокировал блог 14-го чемпиона мира Владимира Крамника за «эскалацию атак на некоторых из наиболее уважаемых членов шахматного сообщества». В ноябре россиянин в рамках борьбы с читерством на платформе назвал странными результаты партий американского гроссмейстера Хикару Накамуры.

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