Chess.com наказал российского шахматиста после конфликта с поляком на ЧМ
Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин заявил, что ведущая онлайн-платформа Chess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры) запретила ему участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте после конфликта с поляком Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Заявление Хисматуллина опубликовано в телеграм-канале Сергея Карякина.
Хисматуллин 26 декабря сыграл вничью с Дудой в первом туре турнира по рапиду. Перед началом партии Дуда не стал пожимать руку россиянину.
Хисматуллин отметил, что в западной прессе поступок поляка вызвал «шквал восхищений», а также негодование решением Магнуса Карлсена пожать руку россиянину во втором туре.
«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону спецоперации с гуманитарными миссиями», — отметил Хисматуллин.
РБК направил запрос Chess.com.
В конце декабря Chess.сom заблокировал блог 14-го чемпиона мира Владимира Крамника за «эскалацию атак на некоторых из наиболее уважаемых членов шахматного сообщества». В ноябре россиянин в рамках борьбы с читерством на платформе назвал странными результаты партий американского гроссмейстера Хикару Накамуры.
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