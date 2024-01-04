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Российский шахматист заявил, что не обиделся на отказ поляка пожать руку

Шахматист Хисматуллин: не расстроился из-за отказа поляка Дуды пожать руку на ЧМ
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Хисматуллин не собирается жаловаться в FIDE на Яна-Кшиштофа Дуду, который не пожал ему руку на ЧМ в Самарканде. По его словам, он снова протянет поляку руку
Денис Хисматуллин
Денис Хисматуллин (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин призвал не оскорблять польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуду за его отказ от рукопожатия на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Заявление Хисматуллина опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Карякин.

26 декабря Хисматуллин сыграл вничью с Дудой в стартовом туре турнира в Самарканде.

Россиянин отметил, что не согласен с поведением Дуды, но уважает право поляка выражать несогласие с его деятельностью вне шахматной доски и не собирается жаловаться на него в FIDE. Также Хисматуллин сказал, что готов снова протянуть руку Дуде при следующей встрече.

«Не потому, что я такой глупый и наивный, и не для хайпа, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер», — сказал гроссмейстер.

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Денис Хисматуллин

Дуде 25 лет, он первый шахматист Польши и 19-й в рейтинге FIDE.

Хисматуллин — 13-й в рейтинге международной федерации среди россиян. Гроссмейстер вместе с Сергеем Карякиным участвовал в поездках в зону спецоперации с гуманитарными миссиями.

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Вице‑президент Федерации шахмат России и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков накануне заявил «Матч ТВ», что поляк поступил неспортивно. «Шахматы — это интеллигентный вид спорта, где соперники уважают друг друга», — отметил он.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
шахматы Польша Международная шахматная федерация (FIDE)
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