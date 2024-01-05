В Сербии болельщики вывесили баннер о Белгороде во время матча Евролиги
В Сербии перед матчем баскетбольной Евролиги между белградскими «Црвеной Звездой» и «Партизаном» болельщики вывесили баннеры в поддержку Белгорода.
На двух плакатах было написано: «Белгород, мы с тобой».
Встреча состоялась 4 декабря. «Црвена Звезда» выиграла со счетом 88:72.
После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.
Президент Владимир Путин назвал обстрел Белгорода терактом, а также целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В больницах Москвы и Белгородской области остаются 74 человека, раненных при обстрелах за последнее время, рассказал ранее 5 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков.