В Сербии болельщики вывесили баннер в поддержку Белгорода на игре Евролиги: фото

В Сербии болельщики вывесили баннер о Белгороде во время матча Евролиги

Перед началом встречи между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» на трибунах появились два плаката с надписью: «Белгород, мы с тобой»

Фото: Скриншот с видео

В Сербии перед матчем баскетбольной Евролиги между белградскими «Црвеной Звездой» и «Партизаном» болельщики вывесили баннеры в поддержку Белгорода.

На двух плакатах было написано: «Белгород, мы с тобой».

Встреча состоялась 4 декабря. «Црвена Звезда» выиграла со счетом 88:72.

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

Президент Владимир Путин назвал обстрел Белгорода терактом, а также целенаправленным ударом по гражданскому населению.

В больницах Москвы и Белгородской области остаются 74 человека, раненных при обстрелах за последнее время, рассказал ранее 5 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков.