Тренера «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест «Спартаку»
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест соперникам, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Его слова приводит «Матч ТВ».
«С учетом всех обстоятельств дела за оскорбительное поведение в отношении соперников, а именно демонстрацию оскорбительного жеста — три матча», — сказал Григорьянц.
По его словам, КДК учел наличие дисциплинарных нарушений у Талалаева в прошлом — тренера уже в четвертый раз вызвали на заседание.
Талалаева удалили в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
Согласно протоколу, Талалаев на 32-й минуте получил предупреждение за «саркастические аплодисменты в сторону судьи» (после удаления Ираклия Манелова), а на 33-й был удален за «оскорбительный жест резервному судье».
Позднее тренер заявил, что обращался не к судье, а «взаимодействовал со скамейкой противника», при этом его рука из-за перелома была в лонгетке, которую он «поправил».
По словам главы КДК, Талалаев объяснил, что в эпизоде с желтой карточкой со стороны скамейки «Спартака» раздались оскорбительные комментарии, на что он ответил в той же манере и показал неприличный жест.
«Балтика» занимает пятое место в РПЛ после 17 туров. Следующие матчи в турнире команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (7 декабря), петербургским «Зенитом» и «Ростовом» (в марте).
