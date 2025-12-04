 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Тренера «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест «Спартаку»

Тренера «Балтики» дисквалифицировали на три матча за неприличный жест «Спартаку»
Талалаева удалили в первом тайме матча со «Спартаком» в 17-м туре (1:0). Тренеру дали удаление за жест арбитру, но он заявил, что «взаимодействовал» со скамейкой «красно-белых»
Андрей Талалаев
Андрей Талалаев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест соперникам, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Его слова приводит «Матч ТВ».

«С учетом всех обстоятельств дела за оскорбительное поведение в отношении соперников, а именно демонстрацию оскорбительного жеста — три матча», — сказал Григорьянц.

По его словам, КДК учел наличие дисциплинарных нарушений у Талалаева в прошлом — тренера уже в четвертый раз вызвали на заседание.

Талалаева удалили в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Согласно протоколу, Талалаев на 32-й минуте получил предупреждение за «саркастические аплодисменты в сторону судьи» (после удаления Ираклия Манелова), а на 33-й был удален за «оскорбительный жест резервному судье».

«Спартак» проиграл «Балтике», которая с 30-й минуты играла в меньшинстве
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Спартак»

Позднее тренер заявил, что обращался не к судье, а «взаимодействовал со скамейкой противника», при этом его рука из-за перелома была в лонгетке, которую он «поправил».

По словам главы КДК, Талалаев объяснил, что в эпизоде с желтой карточкой со стороны скамейки «Спартака» раздались оскорбительные комментарии, на что он ответил в той же манере и показал неприличный жест.

«Балтика» занимает пятое место в РПЛ после 17 туров. Следующие матчи в турнире команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (7 декабря), петербургским «Зенитом» и «Ростовом» (в марте).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика Андрей Талалаев
