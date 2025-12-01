Тренер «Балтики» объяснил удаление за аплодисменты и оскорбительный жест

Талалаева удалили на 33-й минуте матча со «Спартаком», но его команда все равно победила. Тренер заявил, что «поправлял лангетку» и обращался не к судье, а к скамейке соперников

Андрей Талалаев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил в эфире «Матч ТВ», что не обращался к резервному арбитру с оскорбительным жестом, когда его удалили в матче со «Спартаком».

Согласно протоколу матча 17-го тура РПЛ, Талалаев на 32-й минуте получил предупреждение за «саркастические аплодисменты в сторону судьи» (после удаления Ираклия Манелова), а на 33-й был удален за «оскорбительный жест резервному судье».

«Тот жест, о котором говорят. Я в лангетке, у меня сломана рука. Там было два момента, когда я не сдержался, хотел сделать, но вовремя остановился, поправил лангетку», — сказал Талалаев.

Тренер признал, что аплодисменты были попыткой воздействовать на арбитра, но в приписываемом ему эпизоде с оскорблением резервного судьи тот стоял к нему спиной. «Думаю, что это взаимодействие со скамейкой противника, думаю, входит в правила игры», — отметил тренер, который признал, что частенько для общения с игроками использует язык, не принятый в телетрансляциях.

Решение по красной карточке Талалаева примет контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

«Балтика» в меньшинстве победила «Спартак» со счетом 1:0.