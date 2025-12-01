Тренер «Балтики» объяснил удаление за аплодисменты и оскорбительный жест
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил в эфире «Матч ТВ», что не обращался к резервному арбитру с оскорбительным жестом, когда его удалили в матче со «Спартаком».
Согласно протоколу матча 17-го тура РПЛ, Талалаев на 32-й минуте получил предупреждение за «саркастические аплодисменты в сторону судьи» (после удаления Ираклия Манелова), а на 33-й был удален за «оскорбительный жест резервному судье».
«Тот жест, о котором говорят. Я в лангетке, у меня сломана рука. Там было два момента, когда я не сдержался, хотел сделать, но вовремя остановился, поправил лангетку», — сказал Талалаев.
Тренер признал, что аплодисменты были попыткой воздействовать на арбитра, но в приписываемом ему эпизоде с оскорблением резервного судьи тот стоял к нему спиной. «Думаю, что это взаимодействие со скамейкой противника, думаю, входит в правила игры», — отметил тренер, который признал, что частенько для общения с игроками использует язык, не принятый в телетрансляциях.
Решение по красной карточке Талалаева примет контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
«Балтика» в меньшинстве победила «Спартак» со счетом 1:0.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили