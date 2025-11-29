 Перейти к основному контенту
Спорт
«Спартак» проиграл «Балтике», которая с 30-й минуты играла в меньшинстве

В первом тайме красную карточку также получил главный тренер калининградцев Андрей Талалаев. «Красно-белые» впервые проиграли после отставки Деяна Станковича
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» проиграли калининградской «Балтике» со счетом 0:1 в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Николай Титков (60-я минута).

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален на 33-й минуте. Сначала он получил желтую карточку за споры с арбитром, а почти сразу после этого красную — за неприличный жест в адрес судьи.

На 30-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил полузащитник калининградцев Ираклий Манелов.

Для «Спартака» это был третий матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября. И.о. главного тренера «красно-белых» является 47-летний Вадим Романов. В первом матче «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) в РПЛ, затем в Кубке России победил «Локомотив» (3:2).

«Балтика» набрала 32 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 28 очками расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Спартак» 6 декабря примет московское «Динамо», «Балтика» днем позже дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Балтика Андрей Талалаев Вадим Романов Деян Станкович
