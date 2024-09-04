Соболев рассказал, когда впервые сообщил «Спартаку» о желании уйти

Александр Соболев заявил, что переход из «Спартака» в «Зенит» не был «решением одного дня»

Александр Соболев (Фото: Константин Золин / ТАСС)

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что впервые сообщил московскому «Спартаку» о желании покинуть клуб в октябре 2023 года.

«Если быть совсем честным, то впервые я сказал руководителям «Спартака» о том, что хочу уйти, в октябре прошлого года. Не было такого, что я пришел к ним и внезапно сказал о своих намерениях — это тянулось более полугода: сначала в октябре, потом на сборах. Это не было решением одного дня», — сказал Соболев.

Соболева в конце июля отстранили от тренировок с основной командой «Спартака». О первых переговорах по трансферу одного из лидеров команды «РБК Спорт» в начале июня сообщили источники, в «Зените» информацию многократно опровергали.

Форвард 30 августа подписал контракт с «Зенитом» на три сезона с возможностью продления еще на год. «РБК Спорт» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

Соболев стал игроком «Спартака» в 2020 году — сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а потом на постоянной основе. Он провел за московский клуб 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.