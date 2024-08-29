«Спартак» и «Зенит» договорились о трансфере Соболева за €10 млн
«Спартак» и «Зенит» согласовали сумму трансфера за нападающего московской команды Александра Соболева, сообщил «РБК Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.
Сумма сделки — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов. Однако формально сделка еще не закрыта, стороны согласовывают финальную часть. Ожидается, что переговоры будут завершены в ближайшее время.
Телеграм-канал Bаza сегодня сообщил, что Соболев перейдет в «Зенит» примерно за €10 млн и уже подписал контракт.
Соболева в конце июля отстранили от тренировок с основной командой «Спартака».
О первых переговорах по трансферу одного из лидеров команды «РБК Спорт» в начале июня сообщили источники, в «Зените» информацию многократно опровергали.
Соболев стал игроком «Спартака» в 2020 году — сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а потом на постоянной основе. Он забил 58 голов в 140 матчах за москвичей и выиграл с ним Кубок России (2022).
«Зенит» после шести туров занимает второе место в РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Локомотиву». «Спартак» — пятый.
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