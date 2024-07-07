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Украинка Магучих побила 37-летний мировой рекорд в прыжках в высоту

Украинка Магучих прыгнула в высоту на 2,10 м, побив 37-летний мировой рекорд
На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже Магучих взяла высоту 2,10 м, превзойдя рекорд Стефки Костадиновой 1987 года. После этого Магучих заявила, что «наконец-то вписала Украину в историю мировой легкой атлетики»
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих (Фото: David Ramos / Getty Images)

Чемпионка мира в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже.

Украинка прыгнула на 2 м 10 см, превзойдя на 1 см достижение болгарки Стефки Костадиновой, установленное в 1987 году.

Главной соперницей 22-летней Магучих на турнире в Париже была вице-чемпионка Игр в Токио и чемпионка мира в закрытых помещениях Никола Олислагерс. Обе взяли высоту 2,01 м со второй попытки. На 2,03 м австралийка трижды прыгнула неудачно, а украинка преодолела высоту со второй попытки.

Потом Магучих со второго прыжка справилась с высотой 2,07 м, после чего с первой попытки прыгнула на 2,10 м.

«Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики», — заявила Магучих, которую цитирует пресс-служба World Athletics.

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Магучих после начала специальной военной операции России на Украине неоднократно критиковала Марию Ласицкене, в частности, она называла «клеймом» их совместную фотографию на Олимпиаде в Токио, а также заявляла, что больше не считает россиянку кумиром.

Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков заступился за Ласицкене, заявив, что Магучих в своем возрасте сама вряд ли понимает, как устроен мир.

Магучих — бронзовый призер Олимпиады в Токио, где победила Ласицкене, чемпионка мира 2023 года, двукратная чемпионка Европы (2022, 2024).

Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований.

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Анна Сатдинова
легкая атлетика
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