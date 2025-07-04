Вяльбе рассказала о серьезных проблемах Большунова со спиной

По словам главы Федерации лыжных гонок России, с этими проблемами были связаны неудачные выступления трехкратного олимпийского чемпиона в первой половине прошлого сезона

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

У трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова есть серьезные проблемы со спиной, из-за чего он неудачно выступал в первой половине прошлого сезона. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В позапрошлом сезоне Большунов выиграл почти все гонки, в которых принимал участие, но в прошлом постоянно испытывал различные проблемы со здоровьем и хорошую форму набрал только к концу сезона.

«У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю, что он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей, привозить семью, жить вместе с ребенком. Это достаточно сложно», — сказала Вяльбе.

По словам Вяльбе, Большунов не тот человек, который будет почивать на лаврах, и никаких претензий к нему у нее нет. «Он пример для всех. Выходя на любую гонку, какого бы уровня она ни была, он всегда хочет выиграть. И как он расстраивается, когда это не делает», — добавила Вяльбе.

Российские спортсмены с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Большунов говорил о падении своего уровня без международных стартов.