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Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартов

Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что когда не соревнуешься с лучшими в мире, то падает мотивация. Российские лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой FIS
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал норвежской газете VG, как на его уровень повлияло отсутствие стартов на международных соревнованиях в последние годы.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года.

«Сложно, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире, потому что тогда твой уровень немного падает. И ты не всегда делаешь все, чтобы быть лучшим. Когда ты соревнуешься с лучшими, ты больше мотивирован делать все, чтобы победить, а не проиграть. Так что есть некоторые трудности, но посмотрим, как все будет развиваться», — сказал Большунов.

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Александр Большунов

Россиянин считает, что норвежские лыжники выиграют большинство медалей на чемпионате мира, который стартовал 26 февраля. «Это проблема, когда одна страна выигрывает все. Потому что должна быть конкуренция. Конкуренция движет спорт вперед. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей, на самом деле всех. Когда есть конкуренция, интерес возрастает. Если ее нет и доминирует одна страна, интерес падает», — добавил лыжник.

Большунов провел в феврале в Италии около трех недель на тренировочном сборе. Там он в том числе принял участие в 30-километровой гонке Moonlight Classic, где одержал победу. Это был его первый международный старт после отстранения российских лыжников.

28-летний Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку Кубка России.

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