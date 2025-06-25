Volvo начала расследование из-за фото Вяльбе с их тягачом для сборной России

Volvo начала расследование из-за фото Вяльбе с их тягачом для сборной

ФЛГР купила тягач для сервис-прицепа сборной. Volvo начала расследование, поскольку не разрешает перепродажу техники в Россию, и заявила, что лучше бы ФЛГР купила «КАМАЗ». Вяльбе заявила, что не ее дело, как тягач попал в Россию

Елена Вяльбе (Фото: flgr.ru)

Шведский концерн Volvo начал расследование после публикации на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) информации о том, что она приобрела тягач этого производителя для нужд сборной России. Об этом в компании заявили шведской Expressen.

ФЛГР 29 мая сообщила, что «самый мощный и современный» тягач приобретен для транспортирования сервис-прицепа. На одной из фотографий глава ФЛГР Елена Вяльбе позирует на фоне тягача.

Клиентское соглашение Volvo включает запрет на перепродажу техники в Россию и Белоруссию, отмечает газета. Пресс-секретарь Volvo Group Клас Элиассон сообщил, что в компании изучают фотографии, чтобы узнать больше о происхождении тягача, и добавили, что примут меры, если первый покупатель нарушил договор в части санкций.

«Мы бы предпочли видеть на передней части машины логотип «КАМАЗ», — отметил Элиассон, отвечая на вопрос об использовании техники компании «для пиара».

Вяльбе на вопрос о расследовании заявила ТАСС, что у нее опасений нет. «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию — не наше дело», — сказала она.

Как сообщается на сайте ФЛГР, тягач приобретен через компанию Eurotruck — на сайте по указанной гиперссылке нет никаких подробностей о компании.

В специально оборудованном прицепе ФЛГР работают сервисмены, которые готовят лыжи для спортсменов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года.