Volvo начала расследование из-за фото Вяльбе с их тягачом для сборной
Шведский концерн Volvo начал расследование после публикации на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) информации о том, что она приобрела тягач этого производителя для нужд сборной России. Об этом в компании заявили шведской Expressen.
ФЛГР 29 мая сообщила, что «самый мощный и современный» тягач приобретен для транспортирования сервис-прицепа. На одной из фотографий глава ФЛГР Елена Вяльбе позирует на фоне тягача.
Клиентское соглашение Volvo включает запрет на перепродажу техники в Россию и Белоруссию, отмечает газета. Пресс-секретарь Volvo Group Клас Элиассон сообщил, что в компании изучают фотографии, чтобы узнать больше о происхождении тягача, и добавили, что примут меры, если первый покупатель нарушил договор в части санкций.
«Мы бы предпочли видеть на передней части машины логотип «КАМАЗ», — отметил Элиассон, отвечая на вопрос об использовании техники компании «для пиара».
Вяльбе на вопрос о расследовании заявила ТАСС, что у нее опасений нет. «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию — не наше дело», — сказала она.
Как сообщается на сайте ФЛГР, тягач приобретен через компанию Eurotruck — на сайте по указанной гиперссылке нет никаких подробностей о компании.
В специально оборудованном прицепе ФЛГР работают сервисмены, которые готовят лыжи для спортсменов.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года.
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