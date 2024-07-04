В Турции узнали о планах Эрдогана приехать на четвертьфинал Евро

Турки сыграют с голландцами 6 июля в Берлине. После 1/8 финала УЕФА начала расследование против автора победного дубля Демирала за жест националистов. A Haber пишет, что Эрдоган решил поддержать сборную и поднять ее моральный дух

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил вместо участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане поехать в Германию на матч 1/4 финала Евро, сообщает A Haber.

Матч Нидерланды — Турция пройдет 6 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Эрдоган посетит игру, чтобы поднять моральный дух команды на фоне расследования против Мериха Демирала.

Защитник оформил дубль в 1/8 финала с Австрией (2:1), а после второго гола показал так называемое волчье приветствие (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные домиком) — символ турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки». В Австрии этот жест официально запрещен.

УЕФА начала расследование против футболиста, в МИД Турции назвали действия федерации недопустимыми.