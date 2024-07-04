 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

В Турции узнали о планах Эрдогана приехать на четвертьфинал Евро

A Haber: Эрдоган приедет поддержать сборную в четвертьфинале Евро
Сюжет
Евро-2024
Турки сыграют с голландцами 6 июля в Берлине. После 1/8 финала УЕФА начала расследование против автора победного дубля Демирала за жест националистов. A Haber пишет, что Эрдоган решил поддержать сборную и поднять ее моральный дух
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил вместо участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане поехать в Германию на матч 1/4 финала Евро, сообщает A Haber.

Матч Нидерланды — Турция пройдет 6 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Эрдоган посетит игру, чтобы поднять моральный дух команды на фоне расследования против Мериха Демирала.

МИД Турции вызвал посла ФРГ после скандала с жестом националистов на Евро
Спорт
Мерих Демирал

Защитник оформил дубль в 1/8 финала с Австрией (2:1), а после второго гола показал так называемое волчье приветствие (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные домиком) — символ турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки». В Австрии этот жест официально запрещен.

УЕФА начала расследование против футболиста, в МИД Турции назвали действия федерации недопустимыми.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Турции по футболу Реджеп Тайип Эрдоган
Материалы по теме
МИД Турции вызвал посла ФРГ после скандала с жестом националистов на Евро
Спорт
Австрийских фанатов уличили в скандировании расистских лозунгов на Евро
Спорт
Стюарды избили болельщиков Португалии на матче 1/8 финала Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Россия сократила импорт апельсинов из Турции в 14 раз Экономика, 13:56
Девелоперы резко нарастили продажи в последний месяц льготной ипотеки Недвижимость, 13:47
Шестерым российским теннисистам подтвердили допуск на Олимпиаду Спорт, 13:45
Какие страны являются участницами и партнерами ШОС. Карта Политика, 13:44
Дума одобрила идею лишать мандата за выезд за рубеж без разрешения Политика, 13:44
Как проголосовал на выборах в Британии Сунак, которому прочат поражение Политика, 13:41
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Эриком тен Хагом Спорт, 13:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Кремль назвал дату визита Моди в Россию Политика, 13:37
Француз Винатье признался на суде в любви к России Политика, 13:37
Что такое акклиматизация, в чем она проявляется и как ее облегчить Стиль, 13:34
Зеленский отверг идею о прекращении огня ради начала переговоров Политика, 13:30
ЦБ задумался о запрете удорожающих квартиры комиссий при выдаче ипотеки Недвижимость, 13:23
Из российского App Store удалили четыре VPN-сервиса Бизнес, 13:22
Власти решили дать родителям памятку на каждый день по воспитанию детей Общество, 13:21