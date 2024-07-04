Сборная Турции заказала 300 порций шаурмы после выхода в плей-офф Евро

Владелец ганноверской закусочной рассказал, что турецкие футболисты во время турнира заходили к нему за шаурмой, а после выхода команды в 1/8 финала ему пришлось готовить более 100 кг мяса по заказу сборной

Игрок сборной Турции Мерих Демирал (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Сборная Турции после выхода из группы на чемпионате Европы заказала в свой отель под Ганновером 300 порций шаурмы, сообщает Bild.

Владелец кафе Lister Döner Далдар Джунаид рассказал газете, что игроки во время турнира заходили к нему в кафе, а тут ему позвонил администратор команды и сказал, что хочет получить 300 порций шаурмы через три часа. Джунаиду пришлось ехать к отелю на трейлере с мобильной закусочной и готовить более 100 кг мяса.

На празднование позвали всех, включая полицию, сотрудников отеля и охранников. «Один из игроков съел три шаурмы, но я не скажу кто», — заявил владелец кафе.

Джунаид добавил, что после выхода в четвертьфинал в сборной Турции опять заказали 300 порций шаурмы, но его трейлер в тот день был в другом месте.

Турки вышли в плей-офф 26 июня после победы над Чехией (2:1). В 1/8 финала они 2 июля обыграли австрийцев (2:1) и впервые за 16 лет вышли в четвертьфинал Евро.

Следующий матч сборная Турции проведет 6 июля с Нидерландами.