Плющенко снова запросил ₽10 млн за участие в конкурсе с Ягудиным
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил «РИА Новости», что по-прежнему хочет получить 10 млн руб. за выступление на одних соревнованиях с победителем Игр в Солт-Лейк-Сити Алексеем Ягудиным.
Плющенко ранее дважды говорил, что примет участие в турнире шоу-программ, где в 2023 и 2024 годах победил Ягудин, только за 10 млн руб. При этом призовой фонд турнира составлял 10–15 млн руб.
По его словам, цена не меняется.
«Найдутся желающие заплатить — обязательно увидите меня на льду. Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным», — сказал Плющенко, отметив, что восстанавливает свой тройной аксель.
Плющенко 41 год, Ягудину — 44.
Плющенко в этом году перенес пятую операцию на позвоночнике, которую он назвал «сложнейшей». В апреле он говорил, что уже вернулся на лед.
Ягудину в прошлом году прооперировали оба колена, после чего он заявил, что будет бегать как Усэйн Болт — «с болтами в бедре, в коленях и где только можно».