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Плющенко снова запросил ₽10 млн за участие в конкурсе с Ягудиным

Плющенко: цена в ₽10 млн за участие в соревновании с Ягудиным не меняется
Ягудин дважды победил на турнире шоу-программ «Русский вызов». Плющенко на вопрос об участии в турнире говорил, что выступит только за 10 млн руб. Чемпион Турина пообещал, что выйдет на лед, если «найдутся желающие заплатить»
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил «РИА Новости», что по-прежнему хочет получить 10 млн руб. за выступление на одних соревнованиях с победителем Игр в Солт-Лейк-Сити Алексеем Ягудиным.

Плющенко ранее дважды говорил, что примет участие в турнире шоу-программ, где в 2023 и 2024 годах победил Ягудин, только за 10 млн руб. При этом призовой фонд турнира составлял 10–15 млн руб.

По его словам, цена не меняется.

«Найдутся желающие заплатить — обязательно увидите меня на льду. Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным», — сказал Плющенко, отметив, что восстанавливает свой тройной аксель.

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Евгений Плющенко

Плющенко 41 год, Ягудину — 44.

Плющенко в этом году перенес пятую операцию на позвоночнике, которую он назвал «сложнейшей». В апреле он говорил, что уже вернулся на лед.

Ягудину в прошлом году прооперировали оба колена, после чего он заявил, что будет бегать как Усэйн Болт — «с болтами в бедре, в коленях и где только можно».

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Евгений Плющенко Алексей Ягудин
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