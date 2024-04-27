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Плющенко сообщил о перенесенной операции на позвоночнике

Евгений Плющенко сообщил о перенесенной сложнейшей операции на позвоночнике
Двукратный олимпийский чемпион рассказал, что три месяца назад ему провели пятую серьезную операцию на позвоночнике и он уже смог вернуться на лед после этого хирургического вмешательства.
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что серьезную операцию на позвоночнике.

«Друзья, три месяца назад я перенес пятую очередную сложнейшую операцию на позвоночнике», — написал Плющенко.

По словам 41-летнего Плющенко, это не афишировали. «Поэтому не стали проводить в России наш традиционный весенний ледовый тур. Первое шоу после операции было вчера в Минске! Рад, что выступил для вас с моей командой», — добавил Плющенко.

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Евгений Плющенко

Он также поблагодарил врача Дмитрия Дзукаева, которые провел операцию. «Вы сказали, что я через три месяца буду кататься, а я уже: катаюсь, вращаюсь и прыгаю! Возвращаюсь в полноценную спортивную жизнь благодаря вам!» — сказал Плющенко.

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