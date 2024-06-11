Евгений Плющенко и Илья Авербух получили многомиллионные гранты на ледовые шоу

Плющенко и Авербух получили многомиллионные гранты на ледовые шоу

Президентский фонд культурных инициатив выделил Плющенко 32,25 млн руб. на показ шоу «Щелкунчик», Авербуху — 36,1 млн на ледовый спектакль «Вместе и навсегда»

Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух получили гранты на показ своих ледовых шоу. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Плющенко получил грант в размере 32,25 млн руб. на показ шоу «Щелкунчик» в различных городах России со сроком реализации проекта с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года.

На реализацию проекта планируется потратить чуть больше 181 млн руб., из которых около 32,25 млн руб. — средства гранта, 148,75 млн руб. — софинансирование.

Авербух получил 36,1 млн на ледовый спектакль «Вместе и навсегда» в Сочи со сроком реализации с 1 июля по 30 сентября 2024 года. Общая сумма проекта — 134,15 млн (98,05 млн — софинансирование).

Заявка олимпийской чемпионки Татьяны Навки на сумму 58,59 млн на серию показов тематических ледовых шоу в городах России в 2024–2025 годах не получила поддержки.

Фонд был создан в 2021 году для поддержи проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий.