Шестерым российским теннисистам подтвердили допуск на Олимпиаду

В списке участников Игр не оказалось Кудерметовой и Карацева в одиночном разряде, а в парном указан дуэт Александровой и Весниной, которая еще не получила допуск от МОК

Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала списки участников Олимпиады в Париже в одиночном разряде, в который вошли шесть россиян.

В список спортсменов в нейтральном статусе вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

В парном разряде выступят Медведев / Сафиуллин, Андреева / Шнайдер и Александрова / Елена Веснина (у нее пока нет допуска на Игры от комиссии МОК).

Из названного 18 июня Федерацией тенниса России состава на Олимпиаду допуск пока не получили Вероника Кудерметова и Аслан Карацев.

Глава федерации Шамиль Тарпищев 1 июля признал, что с допуском «есть некоторые проблемы».

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».