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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Заявленная на Олимпиаду российская теннисистка снялась с Уимблдона

Заявленная на Олимпиаду российская теннисистка Александрова снялась с Уимблдона
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Екатерина Александрова в первом круге должна была сыграть с британкой Эммой Радуканы, но снялась с турнира. Причины отказа неизвестны. У Александровой есть допуск на Олимпиаду в Париже
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, не выступит на Уимблдоне — третьем турнире «Большого шлема» в сезоне, который стартовал в понедельник на травяных кортах в Лондоне.

Александрова на старте турнира должна была сыграть с британкой Эммой Радукану, чемпионкой US Open 2021 года и 135-й ракеткой мира.

После снятия Александровой соперницей британки стала лаки-лузер мексиканка Рената Сарасуа (98-я).

Федерация тенниса России 18 июня сообщила, что Александрова выступит на Олимпиаде в Париже, МОК допустил спортсменку.

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Из россиянок выше Александровой в рейтинге WTA только Дарья Касаткина (12-я), Людмила Самсонова (15-я) и Анна Калинская (18-я).

Уимблдон завершится 14 июля. Его призовой фонд в этом году составляет рекордные £50 млн.

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Анна Сатдинова
теннис Екатерина Александрова Уимблдон Олимпиада-2024
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