The Telegraph: Мбаппе получит от «Реала» €150 млн в качестве подписного бонуса

The Telegraph узнала, что Мбаппе получит €150 млн за контракт с «Реалом»

Эту сумму подъемных мадридский клуб выплатит в течение пяти лет соглашения 25-летнего форварда. Зарплата француза составит €15 млн в год

Килиан Мбаппе (Фото: Franco Arland / Getty Images)

Французский форвард Килиан Мбаппе получит €150 млн в качестве подписного бонуса от мадридского «Реала». Об этом сообщает The Telegraph.

Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет. Также 25-летний футболист получит процент от своих имиджевых прав. По информации газеты, зарплата француза составит €15 млн в год.

«Реал» 3 июня объявил о переходе Мбаппе. Контракт c форвардом рассчитан на пять сезонов.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.

В составе сборной Франции на счету Мбаппе 77 матчей и 46 голов, он чемпион мира 2018 года и серебряный призер ЧМ-2022.