 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

The Telegraph узнала, что Мбаппе получит €150 млн за контракт с «Реалом»

The Telegraph: Мбаппе получит от «Реала» €150 млн в качестве подписного бонуса
Эту сумму подъемных мадридский клуб выплатит в течение пяти лет соглашения 25-летнего форварда. Зарплата француза составит €15 млн в год
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Franco Arland / Getty Images)

Французский форвард Килиан Мбаппе получит €150 млн в качестве подписного бонуса от мадридского «Реала». Об этом сообщает The Telegraph.

Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет. Также 25-летний футболист получит процент от своих имиджевых прав. По информации газеты, зарплата француза составит €15 млн в год.

«Реал» 3 июня объявил о переходе Мбаппе. Контракт c форвардом рассчитан на пять сезонов.

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе
Спорт
Килиан Мбаппе

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.

В составе сборной Франции на счету Мбаппе 77 матчей и 46 голов, он чемпион мира 2018 года и серебряный призер ЧМ-2022.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Материалы по теме
Мбаппе фразой «мечта сбылась» прокомментировал переход в «Реал»
Спорт
Мбаппе не вошел в состав сборной Франции на домашнюю Олимпиаду
Спорт
Мбаппе принял вызов Болта. Топ-10 самых быстрых футболистов в истории
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 покинул «Венецию» Спорт, 13:19
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 13:18
Фармкомпания из США пожаловалась Подносовой на дело о редком лекарстве Бизнес, 13:11
SZ узнала, что Шольц и Меркель были лоббистами «Северного потока-2» Политика, 13:11
Как выбрать санаторий: 3 красных флага Pro, 13:08
В Нальчике арестовали полицейского, сбившего насмерть детей и их отца Общество, 13:06
Под Крымским мостом в Москве нашли скелет человека Общество, 13:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области объявили ракетную опасность в городе с АЭС Политика, 13:03
В Турции разбился учебный самолет ВВС Общество, 13:02
Кремль заявил, что французские военные на Украине не получат иммунитет Политика, 12:59
РФС наказал пошутившего про «денежки на карту» игрока «Рубина» Спорт, 12:58
Власти Турции назвали БРИКС хорошей альтернативой ЕС Политика, 12:52
Ефимов сообщил о торгах за редевелопмент участка на Дмитровском шоссе Город, 12:50
Песков нашел объяснение, почему разведчика Риттера не отпустили в Россию Политика, 12:49