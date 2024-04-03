В Кремле оценили слова главы МОК о наблюдении за российскими спортсменами

Глава МОК ранее заявил, что спецкомиссия отслеживает публичные комментарии российских спортсменов. Дмитрий Песков считает, что основной ущерб олимпийскому движению наносит нежелание Томаса Баха отмежеваться от политики

Дмитрий Песков (Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press)

Трудно понять, почему комиссия МОК следит только за российскими спортсменами, а не пытается вообще предупредить вмешательство политики в спорт, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Бах в разговоре с российскими провластными пранкерами Вованом и Лексусом сказал, что в МОК «есть специальная наблюдательная комиссия», члены которой следят за публичными высказываниями российских спортсменов. Причем в организации просили украинскую сторону предоставлять информацию «о поведении таких спортсменов или чиновников» из России. От таких высказываний может зависеть допуск на Олимпиаду.

По словам Пескова, МОК можно было бы понять, если бы это была комиссия, которая мониторила бы различные высказывания, чтобы не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех.

«Если это комиссия в рамках МОК, которая работает только по российским спортсменам, то вряд ли это можно понять, тогда однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи так называемой — могу уже сказать так», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не могут согласиться с отношением Баха к планам России по проведению крупных международных спортивных мероприятий.

«Это узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема ни для кого. И в целом, наверное, неготовность и нежелание руководителя МОК отмежеваться от политики — вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению», — сказал Песков.

В марте в МОК назвали Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт и призвали отказаться от участия в них, а также пригрозили возможными санкциями. Однако Бах не смог объяснить, каким может быть наказание для спортсменов.

В оргкомитете Игр дружбы позицию МОК назвали неконструктивной.