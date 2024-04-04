UWW: Садулаева не допустили к отбору на Игры из-за поддержки военной операции

Капитана сборной по борьбе оставили без Игр за поддержку военной операции

В международной федерации заявили, что комиссия «обнаружила новые данные» о несоответствии Садулаева критериям допуска

Абдулрашид Садулаев (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев был исключен из числа участников олимпийской квалификации в Баку за поддержку военной операции на Украине и членство в «Динамо», сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

О недопуске Садулаева стало известно в четверг, об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В релизе UWW отмечается, что комиссия по допуску обнаружила «новую информацию» о поддержке спортсменом военной операции и о том, что он «до сих пор официально считается членом клуба «Динамо».

В феврале Садулаев не смог попасть на чемпионат Европы в Румынию, поскольку ему отказали во въезде в аэропорту Бухареста.

Садулаев упоминался в письме украинских спортсменов к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором они обвиняли россиян в поддержке военной операции и призывали не допустить их на Олимпиаду.