Капитана сборной по борьбе оставили без Игр за поддержку военной операции
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев был исключен из числа участников олимпийской квалификации в Баку за поддержку военной операции на Украине и членство в «Динамо», сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).
О недопуске Садулаева стало известно в четверг, об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
В релизе UWW отмечается, что комиссия по допуску обнаружила «новую информацию» о поддержке спортсменом военной операции и о том, что он «до сих пор официально считается членом клуба «Динамо».
В феврале Садулаев не смог попасть на чемпионат Европы в Румынию, поскольку ему отказали во въезде в аэропорту Бухареста.
Садулаев упоминался в письме украинских спортсменов к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором они обвиняли россиян в поддержке военной операции и призывали не допустить их на Олимпиаду.
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