Роналду признали игроком месяца в Саудовской Аравии
Португальского форварда «Ан-Насра» Криштиану Роналду признали игроком марта в саудовской премьер-лиге, сообщила пресс-служба турнира.
Роналду в марте провел три матча, в которых забил четыре мяча, в том числе три — 30 марта в игре с «Ат-Таи» (5:1). Это первый хет-трик португальца в этом году и 64-й в карьере.
Всего в этом сезоне на счету 39-летнего Роналду 33 гола и 11 передач в 34 матчах за «Ан-Наср» во всех турнирах.
«Ан-Наср» идет вторым в чемпионате, уступая 12 очков «Аль-Хилялю».
Контракт Роналду с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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