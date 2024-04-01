Роналду признали игроком месяца в Саудовской Аравии

Португалец забил четыре мяча в трех матчах, в том числе отметился хет-триком в игре с «Ат-Таи», который стал для него первым в этом году и 64-м в карьере

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальского форварда «Ан-Насра» Криштиану Роналду признали игроком марта в саудовской премьер-лиге, сообщила пресс-служба турнира.

Роналду в марте провел три матча, в которых забил четыре мяча, в том числе три — 30 марта в игре с «Ат-Таи» (5:1). Это первый хет-трик португальца в этом году и 64-й в карьере.

Всего в этом сезоне на счету 39-летнего Роналду 33 гола и 11 передач в 34 матчах за «Ан-Наср» во всех турнирах.

«Ан-Наср» идет вторым в чемпионате, уступая 12 очков «Аль-Хилялю».

Контракт Роналду с клубом рассчитан до лета 2025 года.