 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Роналду признали игроком месяца в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду признали игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии
Португалец забил четыре мяча в трех матчах, в том числе отметился хет-триком в игре с «Ат-Таи», который стал для него первым в этом году и 64-м в карьере
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальского форварда «Ан-Насра» Криштиану Роналду признали игроком марта в саудовской премьер-лиге, сообщила пресс-служба турнира.

Роналду в марте провел три матча, в которых забил четыре мяча, в том числе три — 30 марта в игре с «Ат-Таи» (5:1). Это первый хет-трик португальца в этом году и 64-й в карьере.

Всего в этом сезоне на счету 39-летнего Роналду 33 гола и 11 передач в 34 матчах за «Ан-Наср» во всех турнирах.

Роналду пожелал удачи российскому претенденту на титул чемпиона WBA
Спорт
Криштиану Роналду и Магомед Курбанов (слева направо)

«Ан-Наср» идет вторым в чемпионате, уступая 12 очков «Аль-Хилялю».

Контракт Роналду с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Последствия нового обстрела Белгорода. Фото

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области

МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное

Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура

В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду
Материалы по теме
Роналду стал третьим в топ-50 самых богатых спортсменов в истории
Спорт
Роналду дисквалифицировали на матч за непристойный жест
Спорт
Экс-игрок «Челси» раскритиковал Роналду за слова об уровне Лиги 1
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 16:57
Граждан Таджикистана и Киргизии заподозрили в подготовке теракта в Турции Политика, 22:34
В двух российских регионах объявили об угрозе атаки дронов Политика, 22:23
Роналду признали игроком месяца в Саудовской Аравии Спорт, 22:01
ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании Политика, 21:59
Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ над Черным морем Политика, 21:49
Турецкий оппозиционер погиб при крушении балкона, празднуя победу партии Политика, 21:47
Оставшийся главным тренером СКА Роман Ротенберг напомнил о своих успехах Спорт, 21:46
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Иран оставил за собой право «наказать» Израиль за гибель генерала КСИР Политика, 21:43
После аварии с поездом и автобусом в Ярославской области завели дело Общество, 21:38
США заявили об отсутствии данных о связи России и «гаванского синдрома» Политика, 21:14
Макдэвида признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:12
Автомобили из параллельного импорта подорожают: кому придется доплатить Autonews, 20:44
Главного инженера шахты «Пионер» задержали после гибели 13 горняков Общество, 20:33
«БКС Мир Инвестиций» обновили подборку акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 20:26