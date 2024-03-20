Головин вошел в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ‑20 обновленного рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Франции по версии портала Transfermarkt.
Стоимость полузащитника оценивается в €30 млн. Он делит 20–22-е места в чемпионате Франции с одноклубником Фоларином Балоганом и полузащитником «Пари Сен‑Жермен» Фабианом Руисом.
Самым дорогим футболистом турнира остается форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — €180 млн. Игроки ПСЖ занимают первые восемь мест. Рандаль Коло Муани (€60 млн, минус €10 млн) уступил второе место Ашрафу Хакими (€65 млн).
В нынешнем сезоне 27‑летний Головин провел в составе «Монако» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. Россиянин стал игроком «Монако» в 2018 году, с тех пор он забил за клуб 31 гол и сделал 38 передач.
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