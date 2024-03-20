Головин вошел в топ-20 самых дорогих футболистов Лиги 1

Transfermarkt оценил стоимость полузащитника «Монако» и сборной России в €30 млн

Александр Головин (Фото: Global Look Press)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ‑20 обновленного рейтинга самых дорогих футболистов чемпионата Франции по версии портала Transfermarkt.

Стоимость полузащитника оценивается в €30 млн. Он делит 20–22-е места в чемпионате Франции с одноклубником Фоларином Балоганом и полузащитником «Пари Сен‑Жермен» Фабианом Руисом.

Самым дорогим футболистом турнира остается форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе — €180 млн. Игроки ПСЖ занимают первые восемь мест. Рандаль Коло Муани (€60 млн, минус €10 млн) уступил второе место Ашрафу Хакими (€65 млн).

В нынешнем сезоне 27‑летний Головин провел в составе «Монако» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. Россиянин стал игроком «Монако» в 2018 году, с тех пор он забил за клуб 31 гол и сделал 38 передач.