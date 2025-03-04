Суперкомпьютер обновил прогнозы на победу в ЛЧ перед 1/8 финала
«Ливерпуль» остается главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25 перед первыми матчами 1/8 финала, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.
Перед стадией плей-офф шансы «Ливерпуля» на чемпионство оценивались в 24,6%, «Арсенала» — в 16,6%, «Интера» — в 14,5%, «Барселоны» — 9,5%.
Теперь Opta дает на победу «Ливерпуля» 19,2%, «Барселоны» — 14,8%, «Интера» — 14%, «Арсенала» — 11,6%.
Жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов состоялась 21 февраля. На этой стадии сыграют:
- «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия);
- «Лилль» (Франция) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
- «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания);
- «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия);
- «Арсенал» (Англия) — ПСВ (Нидерланды);
- «Фейенорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия);
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания).
Первые игры 1/8 финала пройдут 4 и 5 марта, ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.
«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В стыках он победил «Манчестер Сити».
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