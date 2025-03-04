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Суперкомпьютер обновил прогнозы на победу в ЛЧ перед 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta обновил прогнозы на победу в Лиге чемпионов перед 1/8 финала
Перед первыми матчами 1/8 финала статистическая платформа Opta оценивает шансы «Ливерпуля» на победу в турнире в 19,2%, «Барселоны» — 14,8%, «Интера» — 14%, «Арсенала» — 11,6%
Игроки &laquo;Ливерпуля&raquo;
Игроки «Ливерпуля» (Фото: Carl Recine / Getty Images)

«Ливерпуль» остается главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25 перед первыми матчами 1/8 финала, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Перед стадией плей-офф шансы «Ливерпуля» на чемпионство оценивались в 24,6%, «Арсенала» — в 16,6%, «Интера» — в 14,5%, «Барселоны» — 9,5%.

Теперь Opta дает на победу «Ливерпуля» 19,2%, «Барселоны» — 14,8%, «Интера» — 14%, «Арсенала» — 11,6%.

Фото: Opta
Фото: Opta

Жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов состоялась 21 февраля. На этой стадии сыграют:

  • «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия);
  • «Лилль» (Франция) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
  • «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания);
  • «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия);
  • «Арсенал» (Англия) — ПСВ (Нидерланды);
  • «Фейенорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия);
  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);
  • «Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания).

Первые игры 1/8 финала пройдут 4 и 5 марта, ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В стыках он победил «Манчестер Сити».

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