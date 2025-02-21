«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов

На этой стадии ПСЖ Матвея Сафонова сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» встретится с «Байером», «Барселона» — с «Бенфикой»

Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ее итоги выглядят следующим образом:

«Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия);

«Лилль» (Франция) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);

«Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания);

«Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия);

«Арсенал» (Англия) — ПСВ (Нидерланды);

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия);

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграли оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

Напрямую в 1/8 финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Первые игры 1/8 финала пройдут 4 и 5 марта, ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В стыках он победил «Манчестер Сити».