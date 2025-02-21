«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Ее итоги выглядят следующим образом:
- «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия);
- «Лилль» (Франция) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
- «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания);
- «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия);
- «Арсенал» (Англия) — ПСВ (Нидерланды);
- «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия);
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания).
По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграли оставшиеся путевки в дополнительном раунде.
Напрямую в 1/8 финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
Первые игры 1/8 финала пройдут 4 и 5 марта, ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.
«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В стыках он победил «Манчестер Сити».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео
Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты
Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках
WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской