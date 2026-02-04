Йорик Трей: мы любим видеть Россию, одну из великих хоккейных наций в мире

Главный тренер сборной Франции по хоккею хотел бы видеть россиян на ОИ-26

По мнению главного тренера сборной Франции по хоккею, люди хотели бы видеть матчи россиян с канадцами, американцами, финнами

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Главный тренер французской сборной по хоккею Йорик Трей заявил ТАСС, что хотел бы видеть российских хоккеистов на Олимпийских играх.

«Я сам большой хоккейный фанат, как и другие болельщики по всему миру, и осознаю наше положение и то, что это турнир высокого качества. Мы все понимаем, что любим видеть на соревнованиях Россию, одну из великих хоккейных наций в мире. И я понимаю, что люди хотели бы видеть матчи россиян с канадцами, американцами, финнами», — сказал Трей.

Сборная Франции выступит на Олимпиаде по специальному приглашению. Лучший результат команды — шестое место на Играх 1920 и 1924 годов.

Российские спортсмены отстранены от турниров Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах юниоров, в том числе в командных видах.

Совет IIHF отказался смягчать ограничения для российских и белорусских юношей. Федерация хоккея России (ФХР) будет оспаривать это решение.