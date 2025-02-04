В CAS назвали дату слушаний дела тренера Федотова против ЦСКА
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит жалобу тренера Владимира Федотова к московскому ЦСКА из-за невыплаты компенсации 7 марта. Об этом сообщается на сайте CAS.
В августе прошлого года Федотов обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за невыплаты компенсации. Палата в итоге отказала тренеру в претензиях к ЦСКА и он решил обратиться в CAS.
Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В прошлом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.
Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня 2024 года. Новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.
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