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В CAS назвали дату слушаний дела тренера Федотова против ЦСКА

CAS 7 марта рассмотрит иск тренера Федотова к ЦСКА по поводу выплаты компенсации
Владимир Федотов пытается добиться выплаты компенсации в связи с расторжением контракта с ЦСКА летом 2024 года. Слушания в CAS пройдет 7 марта
Владимир Федотов
Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит жалобу тренера Владимира Федотова к московскому ЦСКА из-за невыплаты компенсации 7 марта. Об этом сообщается на сайте CAS.

В августе прошлого года Федотов обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за невыплаты компенсации. Палата в итоге отказала тренеру в претензиях к ЦСКА и он решил обратиться в CAS.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В прошлом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.

Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня 2024 года. Новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.

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Футбол ФК ЦСКА Владимир Федотов CAS
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