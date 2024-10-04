CAS зарегистрировал иск Федотова к ЦСКА

Владимир Федотов в начале августа обратился в палату по разрешению споров РФС в связи с расторжением контракта с ЦСКА, но ему было отказано в выплате компенсации

Владимир Федотов (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал жалобу тренера Владимира Федотова к московскому ЦСКА из-за невыплаты компенсации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотова к ЦСКА. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет», — сообщили в пресс-службе.

«РБК Спорт» обратился за комментарием в пресс-службу ПФК ЦСКА.

В начале августа в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что Федотов обратился в палату по разрешению споров из-за невыплаты компенсации. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В прошлом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.

Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня. Новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.