CAS зарегистрировал иск Федотова к ЦСКА
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал жалобу тренера Владимира Федотова к московскому ЦСКА из-за невыплаты компенсации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.
«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотова к ЦСКА. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет», — сообщили в пресс-службе.
«РБК Спорт» обратился за комментарием в пресс-службу ПФК ЦСКА.
В начале августа в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что Федотов обратился в палату по разрешению споров из-за невыплаты компенсации. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.
Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В сезоне 2022/23 клуб выиграл Кубок России и стал вторым в РПЛ. В прошлом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.
Об увольнении Федотова ЦСКА объявил 3 июня. Новым главным тренером клуба стал серб Марко Николич.
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