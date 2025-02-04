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Игроки Грузии и Узбекистана вошли в топ дорогих трансферов зимы

Кварацхелия и Хусанов вошли в топ дорогих трансферов зимы
В ведущих футбольных чемпионатах Европы 3 февраля закрылось зимнее трансферное окно. Главные итоги трансферного окна — в материале «РБК Спорт»
Хвича Кварацхелия (посередине)
Хвича Кварацхелия (посередине) (Фото: Global Look Press)

С начала января в ведущих футбольных чемпионатах Европы было открыто зимнее трансферное окно сезона 2024/25, которое закрылось 3 февраля. Главные итоги трансферного окна — в материале «РБК Спорт»

Какой чемпионат потратил больше всех

Клубы чемпионата Англии стали лидерами по расходам на покупку игроков за зимнее трансферное окно сезона 2024/25. Команды Английской премьер-лиги (АПЛ) потратили €365,15 млн. При этом три приобретения «Манчестер Сити» стали самыми дорогими среди покупок английских клубов в прошедшем окне.

Следом расположилась французская Лига 1, которая в зимнее трансферное окно потратила €155,65 млн, третьей среди европейских лиг стал чемпионат Германии, у которого расходы составили €140,65 млн. Четвертой среди топовых лиг по расходам стала Серия А с €112,6 млн.

Меньше всех потратила в межсезонье испанская Ла Лига, которая потратила €14,13 млн. Самым дорогим приобретением испанских клубов стала покупка нигерийца Акора Адамса, которого «Севилья» купила у французского «Монпелье» за €5,5 млн.

Лидером по доходам среди топ-5 лиг стала Лига 1 (€227,20 млн). Самой дорогой продажей французских клубов стал бронзовый призер чемпионата Европы 2024 голландец Хави Симонс, которого ПСЖ продал «РБ Лейпцигу» за €50 млн.

В этот раз команды топ-5 лиг мира в сумме потратили около €807 млн. Хотя еще прошлой зимой клубам потребовалось чуть более €600 млн.

Самые дорогие трансферы

Самым дорогим переходом лета стал трансфер колумбийского форварда Джона Дурана, который за €77 млн перешел из «Астон Виллы» в саудовский клуб Криштиану Роналду — «Ан-Наср».

  • Джон Дуран из «Астон Виллы» в «Ан-Наср» — €77 млн;
  • Омар Мармуш из «Айнтрахт Франкфурт» в «Манчестер Сити» — €75 млн;
  • Хвича Кварацхелия из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен» — €70 млн;
  • Вендерсон Галено из «Порту» в «Аль-Ахли» — €50 млн;
  • Хави Симонс из «Пари Сен-Жермен» в «РБ Лейпциг» — €50 млн;
  • Абдукодир Хусанов из «Ланса» в «Манчестер Сити» — €40 млн;
  • Витор Рейс из «Палмейрас» в «Манчестер Сити» — €37 млн;
  • Луис Энрике из «Ботафого» в «Зенит» — €33 млн;
  • Патрик Доргу из «Лечче» в «Манчестер Юнайтед» — €30 млн;
  • Элье Ваи из «Марселя» в «Айнтрахт Франкфурт» — €26 млн.

В топ-10 дорогих трансферов зимнего окна вошли сразу два представителя из стран постсоветского пространства: грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия (€70 млн) и защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов (€40 млн). Примечательно, что переходы Дурана, Мармуша и Кварацхелии вошли в топ-10 самых дорогих трансферов в истории зимнего межсезонья.

Также в топ вошел переход бразильского форварда «Ботафого» Луиса Энрике, которого «Зенит» приобрел за €33 млн. Трансфер бразильского вингера стал крупнейшим в чемпионате России с сезона 2019/20. Кроме того, покупка Луиса Энрике стала пятой в списке самых дорогих приобретений в истории клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самые громкие трансферы

Кварацхелия в ПСЖ

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
(Фото: Global Look Press)

Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия 18 января перешел из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). По данным Transfermarkt, ПСЖ заплатил за грузинского игрока €75 млн. Этот трансфер стал самым дорогим среди футболистов постсоветского пространства.

Кварацхелия в 2019–2022 годах играл в России за «Локомотив» и «Рубин». Он покинул казанский клуб в марте 2022 года, перейдя в батумское «Динамо», а с сезона 2022/23 играл в «Наполи». В нынешнем сезоне у него 19 матчей, пять голов и три ассиста в итальянском клубе.

Защитник сборной Узбекистана в «Манчестер Сити»

Абдукодир Хусанов
Абдукодир Хусанов
(Фото: abdukodir_khusanov_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов перешел из французского «Ланса» в «Манчестер Сити». 20-летний футболист подписал с «Манчестер Сити» контракт до лета 2029 года. Английский клуб заплатил за Хусанова €40 млн. Хусанов, выступающий на позиции центрального защитника, стал первым в истории представителем Узбекистана в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В своем дебютном матче за команду против «Челси» соперники забили уже на третьей минуте после ошибки Хусанова. Защитник в своей штрафной сделал слишком мягкую скидку головой, Николас Джексон перехватил мяч и сделал пас на Нони Мадуэке, которому оставалось только поразить пустые ворота.

Несмотря на ошибку, главный тренер команды Хосеп Гвардиола поддержал дебютанта. «Так что я не собираюсь обвинять Хусанова в чем-то, скорее я должен винить себя, что мы все еще совершаем ошибки, и центральные защитники должны совершенствоваться. Я не обвинял его публично и даже в лично. Не собираюсь заниматься подобным с игроками, которые приехали и провели всего одну тренировку. Ему нужно помочь», — сказал Гвардиола.

Турецкий клуб арендовал Морато

Альваро Мората
Альваро Мората
(Фото: alvaromorata / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Форвард «Милана» Альваро Мората перешел в «Галатасарай» на правах аренды до конца сезона. Турецкий клуб сообщил на своей странице в Х, что форвард арендован до 20 января 2026 года за €6 млн. Выплаты будут осуществляться в два этапа. У «Галатасарая» будет право выкупа нападающего за €8 млн. Если эта опция не будет активирована, «Галатасарай» сможет продлить аренду до лета 2026 года. Если Мората будет приобретен клубом, то будет получать €6 млн в год.

«Астон Вилла» арендовала Рэшфорда из МЮ

Фото: пресс-служба "Астон Виллы"
Фото: пресс-служба "Астон Виллы"

«Астон Вилла» сообщила о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд присоединился к клубу на правах аренды. Соглашение с 27-летним англичанином, которые оценивается на Trnsfermarkte в €55 млн, рассчитано до конца сезона 2024/25.

Рэшфорд является воспитанником МЮ и выступает за основной состав клуба с 2016 года. Вместе с «красными дьяволами» нападающий по два раза стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги, один раз — Суперкубка страны, выиграл Лигу Европы.

Единственный трансфер «Интера»

«Интер» 2 февраля объявил о переходе 23-летнего полузащитника Николы Залевского из «Ромы» на правах аренды. Сообщается, что арендное соглашение польского футболиста включает в себя опцию выкупа. В нынешнем сезоне Залевски сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

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Футбол трансферы Ан-Наср Астон Вилла Манчестер Сити ФК Наполи ПСЖ ФК Порту ФК Зенит Манчестер Юнайтед Хвича Кварацхелия Абдукодир Хусанов Луис Энрике (футболист "Зенита") Английская премьер-лига (АПЛ) Серия А чемпионат Италии по футболу ...
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