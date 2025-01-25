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«Манчестер Сити» забили на 3-й минуте после ошибки новичка из Узбекистана

«Челси» забил «Манчестер Сити» на 3-й минуте после ошибки новичка Хусанова
Защитник Абдукодир Хусанов, купленный у «Ланса» за €40 млн, совершил голевую ошибку уже в начале своего дебютного матча в английском клубе. Ворота «Манчестер Сити» поразил форвард «Челси» Нони Мадуэке
Абдукодир Хусанов
Абдукодир Хусанов (Фото: mancity.com)

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Челси» и сразу совершил голевую ошибку.

20-летний Хусанов перешел в английский клуб из французского «Ланса» 20 января за €40 млн. Он стал первым в истории представителем Узбекистана в АПЛ.

Также в старте «Манчестер Сити» вышел другой новичок — египетский форвард Омар Мармуш, купленный за €75 млн у немецкого «Айнтрахта».

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Абдукодир Хусанов

При этом «Челси» забил уже на третьей минуте после ошибки Хусанова. Защитник в своей штрафной сделал слишком мягкую скидку головой, Николас Джексон перехватил мяч и сделал пас на Нони Мадуэке, которому оставалось только поразить пустые ворота.

На четвертой минуте Хусанов получил желтую карточку за подножку.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Челси Абдукодир Хусанов
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