«Челси» забил «Манчестер Сити» на 3-й минуте после ошибки новичка Хусанова

«Манчестер Сити» забили на 3-й минуте после ошибки новичка из Узбекистана

Защитник Абдукодир Хусанов, купленный у «Ланса» за €40 млн, совершил голевую ошибку уже в начале своего дебютного матча в английском клубе. Ворота «Манчестер Сити» поразил форвард «Челси» Нони Мадуэке

Абдукодир Хусанов (Фото: mancity.com)

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Челси» и сразу совершил голевую ошибку.

20-летний Хусанов перешел в английский клуб из французского «Ланса» 20 января за €40 млн. Он стал первым в истории представителем Узбекистана в АПЛ.

Также в старте «Манчестер Сити» вышел другой новичок — египетский форвард Омар Мармуш, купленный за €75 млн у немецкого «Айнтрахта».

При этом «Челси» забил уже на третьей минуте после ошибки Хусанова. Защитник в своей штрафной сделал слишком мягкую скидку головой, Николас Джексон перехватил мяч и сделал пас на Нони Мадуэке, которому оставалось только поразить пустые ворота.

На четвертой минуте Хусанов получил желтую карточку за подножку.