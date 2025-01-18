Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ из «Наполи»

Лидер сборной Грузии стал одноклубником голкипера сборной России Матвея Сафонова

Хвича Кварацхелия (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Лидер сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия перешел в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

Форвард подписал с новым клубом контракт до 2029 года.

На прошлой неделе главный тренер «Наполи» Антонио Конте сообщил, что Кварацхелия попросил итальянский клуб продать его в нынешнее трансферное окно.

Инсайдер Фабрицио Романо писал, что сумма сделки составила €70 млн.

Кварацхелия в 2019–2022 годах играл в России за «Локомотив» и «Рубин». Он покинул казанский клуб в марте 2022 года, перейдя в батумское «Динамо», а с сезона 2022/23 играет в «Наполи». В нынешнем сезоне у него 19 матчей, пять голов и три ассиста в итальянском клубе.

На счету 23-летнего футболиста 17 голов в 40 матчах за сборную Грузии.

В составе ПСЖ выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов.