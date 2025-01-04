Промес поблагодарил «Спартак» за поздравления с днем рождения

Голландский футболист, которому нельзя покидать ОАЭ до рассмотрения дела об экстрадиции, оставил к посту «Спартака» с поздравлениями эмодзи в виде сердца и песочных часов

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес поблагодарил клуб за поздравления с днем рождения.

Голландцу 4 января исполнилось 33 года. «Спартак» поздравил форварда с праздником в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), а Промес оставил под постом комментарий в виде эмодзи сердца и песочных часов.

«Спорт-Экспресс» ранее 4 января сообщил со ссылкой на источники в окружении Промеса, что следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно состояться в конце января. Отмечается, что с высокой долей вероятности после этого заседания ему будет разрешено покидать территорию страны.

«Спартак» в начале лета объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора — за нападение с ножом на кузена.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25.