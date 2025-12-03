 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Форвард «Зенита» перенес операцию на колене и выбыл на полгода

Юная звезда «Зенита» Шилов перенес операцию на колене и выбыл на полгода
17-летний форвард Вадим Шилов получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке
Вадим Шилов
Вадим Шилов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов прооперирован после повреждения передней крестообразной связки колена. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Процедура прошла успешно, игрок продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба «Зенита». Ориентировочный срок возвращения 17-летнего футболиста на поле — около шести месяцев.

Шилов в ноябре получил серьезную травму колена на тренировке.

Форвард юношеской сборной России дебютировал в основном составе «Зенита» в нынешнем сезоне. На счету Шилова восемь матчей (пять в Кубке России и три в РПЛ) и два гола (в Кубке).

В августе Шилов, выйдя на замену в матче с махачкалинским «Динамо», стал первым игроком 2008 года рождения, сыгравшим в РПЛ.

«Зенит» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит
