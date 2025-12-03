Форвард «Зенита» перенес операцию на колене и выбыл на полгода
Нападающий «Зенита» Вадим Шилов прооперирован после повреждения передней крестообразной связки колена. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Процедура прошла успешно, игрок продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба «Зенита». Ориентировочный срок возвращения 17-летнего футболиста на поле — около шести месяцев.
Шилов в ноябре получил серьезную травму колена на тренировке.
Форвард юношеской сборной России дебютировал в основном составе «Зенита» в нынешнем сезоне. На счету Шилова восемь матчей (пять в Кубке России и три в РПЛ) и два гола (в Кубке).
В августе Шилов, выйдя на замену в матче с махачкалинским «Динамо», стал первым игроком 2008 года рождения, сыгравшим в РПЛ.
«Зенит» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.
