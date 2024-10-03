Апелляционный суд в Амстердаме одобрил только один запрос защиты Квинси Промеса

Суд в Амстердаме отклонил почти все запросы защиты Квинси Промеса

Защита Промеса подала несколько ходатайств по обоим приговорам, но суд разрешил только еще раз допросить четырех свидетелей по делу о контрабанде кокаина. Сам футболист с февраля находится в ОАЭ

Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Апелляционный суд Амстердама разрешил допросить четырех свидетелей по делу Квинси Промеса о контрабанде наркотиков, но по делу о нападении на кузена запросы защиты отклонил, пишет De Telegraaf.

По делу о нападении защита Промеса хотела получить дополнительные показания от пострадавшего, его сестры и еще одного очевидца.

Как сообщает ТАСС, по приговору о контрабанде суд также отверг запросы адвокатов на получение сообщений из мессенджера и на доступ и приобщение новых данных к делу.

Суд будет рассматривать оба дела одновременно, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Бывшего футболиста «Спартака» ранее приговорили на родине к двум тюремным срокам — шесть лет и 1,5 года. Спортсмен получил их, соответственно, за контрабанду кокаина и нападение с ножом на родственника.

Промес с февраля находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь в Москву со «Спартаком» из-за дела о ДТП (позднее было закрыто) и где вскоре был арестован по запросу Нидерландов.

В ожидании решения об экстрадиции Промес заключил контракт с клубом второго дивизиона ОАЭ «Юнайтед» из Дубая.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб.