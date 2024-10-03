 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Квинси Промеса ,  
0 

Суд в Амстердаме отклонил почти все запросы защиты Квинси Промеса

Апелляционный суд в Амстердаме одобрил только один запрос защиты Квинси Промеса
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Защита Промеса подала несколько ходатайств по обоим приговорам, но суд разрешил только еще раз допросить четырех свидетелей по делу о контрабанде кокаина. Сам футболист с февраля находится в ОАЭ
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Апелляционный суд Амстердама разрешил допросить четырех свидетелей по делу Квинси Промеса о контрабанде наркотиков, но по делу о нападении на кузена запросы защиты отклонил, пишет De Telegraaf.

По делу о нападении защита Промеса хотела получить дополнительные показания от пострадавшего, его сестры и еще одного очевидца.

Как сообщает ТАСС, по приговору о контрабанде суд также отверг запросы адвокатов на получение сообщений из мессенджера и на доступ и приобщение новых данных к делу.

Суд будет рассматривать оба дела одновременно, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Бывшего футболиста «Спартака» ранее приговорили на родине к двум тюремным срокам — шесть лет и 1,5 года. Спортсмен получил их, соответственно, за контрабанду кокаина и нападение с ножом на родственника.

В прокуратуре рассказали, когда пройдут слушания по экстрадиции Промеса
Спорт
Квинси Промес

Промес с февраля находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь в Москву со «Спартаком» из-за дела о ДТП (позднее было закрыто) и где вскоре был арестован по запросу Нидерландов.

В ожидании решения об экстрадиции Промес заключил контракт с клубом второго дивизиона ОАЭ «Юнайтед» из Дубая.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Российские военные взяли под контроль город Угледар

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Квинси Промес Апелляционный суд
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
Материалы по теме
В «Юнайтед» из Дубая рассказали о зарплате новичка клуба Квинси Промеса
Спорт
Квинси Промес записал песню про Москву
Спорт
Глава РПЛ выразил надежду на возвращение Промеса в российский футбол
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 17:56
Альфа-Банк запустил кредитного помощника в мобильном приложенииПресс-релиз, 19:17
Доля долгосрочных инвесторов в биткоин в «бумажном» убытке резко вырослаКрипто, 19:13
Федерация бокса увидела «спортивный шантаж» в требовании МОКСпорт, 19:11
Полиция Хельсинки пришла в посольство России по просьбе дипломатовПолитика, 19:04
«Цифра брокер» дал три сценария для российского рынка в IV кварталеИнвестиции, 19:01
В «Маслово Forest Club» началась продажа домов увеличенной площадиПресс-релиз, 19:00
Нарышкин сообщил о срыве провокации США против российского дипломатаПолитика, 19:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Русфонд запустил благотворительную акцию в День учителяОтрасли, 18:55
Путин поддержал идею о «Разговорах о важном» в детсадахПолитика, 18:55
Uber будет использовать беспилотные разработки бывшего «Яндекса» в СШАБизнес, 18:35
Венчурный рынок по-азиатски: чем Индия интересна российским стартапамОтрасли, 18:34
На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышкаОбщество, 18:34
По делу Cryptex в России задержали 96 человек. Что известно об этой биржеКрипто, 18:28
Пропавшая дочь Любови Успенской нашласьОбщество, 18:15