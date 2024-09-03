«Ахмат» вернул уволенного чуть больше года назад главного тренера
Сергей Ташуев стал новым главным тренером «Ахмата». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского клуба.
Контракт подписан сроком на два года.
Ташуев сменил в «Ахмате» Магомеда Адиева, который был отправлен в отставку 1 сентября.
«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков в семи матчах. В РПЛ команда не одержала ни одной победы.
Ташуев уже во второй раз в карьере стал главным тренером «Ахмата». Первый раз эту случилось в сентябре 2022 года. По итогам того сезона команда заняла пятое место в чемпионате РПЛ. Но уже в следующем сезоне Ташуев был отправлен в отставку после четырех туров, в августе 2023-го. Вскоре он возглавил воронежский «Факел», но и там проработал лишь до 25-го тура.
65-летний Ташуев ранее работал в том числе в «Краснодаре», нальчикском «Спартаке», краснодарской «Кубани» и махачкалинском «Анжи».
Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Венгрия не выживет без нефти из России, заявили в Будапеште
На Украине в рамках «дерусификации» откажутся от копейки и введут в оборот «шаг»
СК завел дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом
Российские знаменитости отвели детей школу. Фото
В «Матч ТВ» рассказали о причинах отказа показывать Олимпиаду в Париже
Новым владельцем автодилера «Рольф» стал Умар Кремлев
Видео с прибытием Путина в Монголию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов