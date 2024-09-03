Сергей Ташуев второй раз в карьере возглавил «Ахмат»

«Ахмат» вернул уволенного чуть больше года назад главного тренера

Сергей Ташуев сменил в грозненском клубе Магомеда Адиева. 65-летний тренер подписал контракт сроком на два года

Сергей Ташуев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Сергей Ташуев стал новым главным тренером «Ахмата». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского клуба.

Контракт подписан сроком на два года.

Ташуев сменил в «Ахмате» Магомеда Адиева, который был отправлен в отставку 1 сентября.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков в семи матчах. В РПЛ команда не одержала ни одной победы.

Ташуев уже во второй раз в карьере стал главным тренером «Ахмата». Первый раз эту случилось в сентябре 2022 года. По итогам того сезона команда заняла пятое место в чемпионате РПЛ. Но уже в следующем сезоне Ташуев был отправлен в отставку после четырех туров, в августе 2023-го. Вскоре он возглавил воронежский «Факел», но и там проработал лишь до 25-го тура.

65-летний Ташуев ранее работал в том числе в «Краснодаре», нальчикском «Спартаке», краснодарской «Кубани» и махачкалинском «Анжи».