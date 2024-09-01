Вторая отставка произошла в РПЛ к седьмому туру
Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Адиев покинул пост. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.
Это вторая отставка в текущем сезоне в Российской премьер-лиге. В августе «Факел» уволил главного тренера Игоря Черевченко.
«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков в семи матчах. В РПЛ команда не одержала ни одной победы.
Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года, когда команда находилась в зоне вылета из РПЛ. После клуб в течение нескольких туров смог обезопасить себя от вылета. По окончании прошлого сезона он подписал с клубом контракт на три года.
Адиев возглавлял сборную Казахстана. Под его руководством команда впервые вышла в плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. После он покинул сборную Казахстана. Ранее Адиев также тренировал махачкалинские «Легион Динамо» и «Анжи», «Чайку» из села Песчанокопского Ростовской области и карагандинский «Шахтер».
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