Вторая отставка произошла в РПЛ к седьмому туру

Адиев возглавлял «Ахмат» с апреля 2024 года

Фото: ФК "Ахмат"

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Адиев покинул пост. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Это вторая отставка в текущем сезоне в Российской премьер-лиге. В августе «Факел» уволил главного тренера Игоря Черевченко.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков в семи матчах. В РПЛ команда не одержала ни одной победы.

Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года, когда команда находилась в зоне вылета из РПЛ. После клуб в течение нескольких туров смог обезопасить себя от вылета. По окончании прошлого сезона он подписал с клубом контракт на три года.

Адиев возглавлял сборную Казахстана. Под его руководством команда впервые вышла в плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. После он покинул сборную Казахстана. Ранее Адиев также тренировал махачкалинские «Легион Динамо» и «Анжи», «Чайку» из села Песчанокопского Ростовской области и карагандинский «Шахтер».