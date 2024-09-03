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В Федерации компьютерного спорта усомнились в российском аналоге FIFA

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что без аватаров звезд футбола, права на использование которых в текущей политической обстановке не получить, игра не будет иметь популярности в мире
Фото: Mark Robinson / Getty Images
Фото: Mark Robinson / Getty Images

Российский аналог футбольного симулятора FIFA (сейчас игра называется EA Sports FC) вряд ли будет популярен без мировых звезд футбола, заявил «РИА Новости» глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

«Сомневаюсь, что большинство зарубежных клубов даст нам права на использование аватаров этих спортсменов в текущей политической обстановке. Делать игру, которая будет ограничена только российскими футболистами, боюсь, не будет иметь популярность в мире», — сказал Смит.

По словам Смита, если создавать игру, которая нацелена только на российскую аудиторию, то «коммерческих денег, достаточных на разработку, выделить не получится, а игра получится очень слабой».

В РФС рассказали, как помогают в создании российского аналога FIFA
Спорт
Фото:Rafael Henrique / Keystone Press Agency

21 февраля на открытии Игр будущего в Казани бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента страны Владимира Путина помочь в создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA. На вопрос Путина «Что надо сделать?» Аршавин ответил: «Просто помочь «Газпрому», чтобы они сделали свой симулятор».

Позднее глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что игра уже находится в разработке.

Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет. В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с ФИФА, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол компьютерная игра
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